Federico Di Francesco: «Provaci ancora papà Eusebio»

di Alessandro Angeloni

dal nostro inviato

BOLOGNA «Un po' pignolo, ma non certo integralista. Papà ama mettersi in discussione, sa convivere con le critiche, è uomo aperto, per nulla rancoroso. Per me è un modello calcistico, oltreché di vita», firmato Federico. Che di cognome fa Di Francesco. Diverso nel fisico, uguale per i valori. Carattere tosto, tipico della terra d'Abruzzo. «Noi abruzzesi siamo cordiali, accoglienti. Educati». Federico tifa per il papà, dopo l'abbaglio con il Barça è pronto a sostenerlo anche mercoledì. La partita delle partite.

Ce la farà la Roma?

«Non lo so, è difficile. Ma io lo spero tanto. Ha dimostrato di essere in grado di fare certe imprese. Conoscendo papà, non parte certo battuto. Ci proverà, sicuro»

Lei, un abruzzese nato a Pisa.

«Pisa è una città di passaggio, sono stato lì solo il giorno in cui sono nato. Papà giocava a Lucca. Di città ne ho viste tante, da Gubbio a Cremona, fino a Parma e ora a Bologna. Ma io mi sento al cento per cento abruzzese. Sambuceto è mio il punto di riferimento da sempre. Lì ho i miei cari, i nonni. Persone straordinarie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO