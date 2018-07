di Nicola Gentile

Il Ferentino, dopo le conferme già ufficializzate (De Angelis, Virgili, Rinaldi e Moriconi) e da ufficializzare (Caligiuri, Fiorini, Masi, Orsinetti, Zera e Cantagallo) pensa anche ai nuovi calciatori per la rosa della squadra che, dopo alcune stagioni, torna a giocare nel campionato di Promozione. Il ds Massimo Calderoni ha intavolato trattative per far vestire la maglia granata all’esperto attaccante Francesco Ambrifi, che ha indossato la maglia del Real Cassino nella scorsa stagione.



Dal Real Cassino arriva anche Filippo Conti (classe 98), mentre Gianmarco Piscopo, esterno, ha appena lasciato l’Arce, dopo aver giocato anche nel Morolo, ed ora giocherà con il Ferentino. A completare il primo lotto di novità in casa amaranto, dovrebbe esserci anche il giovane centrocampista Alessio Della Vecchia, ex Lupa Roma che è stato tesserato per il Città di Anagni nello scorso campionato di Eccellenza. Infine, dal Tecchiena dovrebbe arrivare anche Marco D’Arpino, classe ’92.

