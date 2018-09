di Emiliano Papillo

Avvio di campionato da favola per il Ferentino calcio del patron Antonio Ciuffarella che da neopromosso in Promozione ha ottenuto due successi in altrettante gare. Ed è subito primato in classifica. Un primato che gli amaranto ormai hanno da 30 gare consecutive ovvero dall'inizio dello scorso campionato di Prima Categoria dominato. Lo scorso hanno su 28 gare disputate il Ferentino ne ha vinte ben 26 pareggiando sul finale solo due gare con Boville ed Anitrella. Ora due gare e due vittorie in Promozione. A queste trenta partite ne vanno aggiunte altre quattro vinte sul finale del campionato di Prima Categoria di due anni fa che portano all'imbattibilità di ben 34 partite con 32 vittorie. Numeri da record che fanno sognare i tifosi tornati a rimpire lo stadio come ai vecchi tempi malgrado le assenze importanti del gruppo storico di ultras Head Out. Un record con al timone mister Francesco Pippnburg.



«Credo che il merito di questi successi e questi record sia tutto dei ragazzi che sono sempre motivati mi seguono con impegno ed hanno sempre voglia di vincere non acconten tandosi mai- ha spiegato mister Francesco Pippnburg- c'è tanta umiltà da parte di tutti ed i piu' esperti sono a completa disposizione per insegnare ai giovani i trucchetti del mestiere. Io cerco di dare il massimo cercando di insegnare il mio modo di vedere il calcio portato all'attacco ed a giocarcela senza rinunciare mai contro tutti gli avversari. Il gruppo è sempre determinante».



«I segreti di questi successi- ha aggiunto Pippnburg- vanno attribuiti alla crescita costante di società staff tecnico e squadra che lavorano sugli stessi obiettivi. Non sono amante dei numeri, ma di certo fa piacere stare in testa alla classifica. Siamo un mix di esperti e giovani che punta molto sull'identità territoriale. Molti ragazzi sono locali e quasi tutti ciociari. Ci tengono molto a fare bene. Puntiamo quanto prima a raggiungere i 40 punti per la salvezza poi penseremo ad altro».



Il Ferentino ha puntato alla conferma dei pezzi pregiati Manuel Virgili, Stefano Fumagalli, Stefano Fiorini, Felice Orsinetti, i fratelli Rinaldi, Caligiuri, Moriconi aggiungendo giovani di belle speranze e giocatori affidabili tra i quali De Angelis ed Ambrifi. Allenarsi poi nella Cittadella dello sport a fianco dei campioni spesso dei giocatori di serie A del Frosinone è poi uno stimolo in piu' a fare bene.





