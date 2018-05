Ferentino in Promozione dopo 26 anni Pippnburg «Meritatissima»

di Emiliano Papillo

Il Ferentino calcio del presidente Antonio Ciuffarella ha superato in casa alla Cittadella dello Sport per 3-1 la Virtus Tecchiena tornando in Promozione dopo 26 anni. La gara era valida per la 27esima e penultima giornata del campionato di Prima Categoria, girone H. Con questo successo gli amaranto di mister Francesco Pippnburg salgono a 79 punti mantenendo un vantaggio di 5 punti sull'Anitrella seconda con solo una gara da disputare.



​Numerio da record per il Ferentino che ha totalizzato 79 punti vincendo 26 gare e pareggiandone una. Ben 98 le reti realizzate e solo 6 subite. Un successo costruioto e programmato già ad agosto con una campagna acquisti favolosa messa in atto dal presidente Ciuffarella e dai collaboratori Marcello ed Alessandro Zera che hanno portato tra gli altri a Ferentino il portiere Stefano Fiorini, i difensori Stefano Fumagalli e Felice Orsinetti il laterale ferentinate doc Manuel Virgili, l'attaccante Carlo Caligiuri che con Franco ed Atmando Rinaldi, Lemma, Valerio Moriconi, Gianni Testa, Pierpaolo Masi e tanti altri ragazzi hanno creatop un gruppo fantastico.



​Sugli spalti quasi mille tifosi,. il gruppo ultras Head Out, tifosi da Anagni, Morolo, il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo e l'assessore allo sport Luca Bacchi che hanno tifato e gioito a fine gara. Importante anche la collaborazione con il Frosinone calcio che utilizza le strutture della Cittadella dello sport per gli allenamenti della prima squadra e per le gare del settore giovanile.



«E' una vittoria meritatissima voluta fin dall'inizio. Un plauso ai ragazzi che ci hanno sempre creduto e non hanno mai mollato. Anche oggi dopo essere stati in svantaggio, hanno reagito da gruppo, da uomini e da grandi giocatori- ha spiebato il mister Francesco Pippnburg- non era facile vista la posta in palio altissima. I record? Mi interessano poco. Ora godiamoci questo successo, abbiamo raggiunto un grande obiettivo, portando il Ferentino in Promozione. Non era facile, nel calcio nulla è scontato».

