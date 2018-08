di Emiliano Papillo

Domenica 2 settembre alla Cittadella dello Sport di via Casilina a Ferentino per la prima giornata del campionato regionale di Promozione, girone D, andrà in scena subito un big match. Si affronteranno infatti i locali di mister Francesco Pippnburg ed il Roccasecca del tecnico Gianluca Manzi. Il Ferentino è una neopromossa, mentre il Roccasecca è retrocesso dall'Eccellenza al termine della sfortunata stagione passata. Entrambe le compagini sono accreditate dagli addetti ai lavori come sicure protagoniste per la lotta al vertice.



«Domenica mi aspetto una gara complicata poichè incontriamo una squadra giovane ed in questo momento credo sia un vantaggio E' una squadra che si è notevolmente rinforzata e la considero molto forte- ha spiegato mister Pippnburg del Ferentino-mi aspetto una squadra organizzata che gioca su buoni ritmi, non sarà facile incontrarla. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in preparazione. I ragazzi si sono messi a disposizione con grande spirito ed atteggiamento positivo. Chiaramente non siamo al 100% però c'è stata una crescita costante ed importante. La nota piu' positiva viene dal coinvolgimento dei nuovi, nessuno ha trovato problemi ad inserirsi ed iniziamo a ragionare da squadra»

«Mi aspetto dalle voci che circolano- ha aggiunto Pippnburg-un campionato molto complicato con 2-3 squadre che potrebbero farla da padrone. Noi, da neopromossa cercheremo di raggiungere i 40 punti prima possibile, poi valuteremo gli obiettivi da raggiungere».



La rosa del Ferentino è composta dai seguenti giocatori:

PORTIERI: Stefano Fiorini, Simonetti;

DIFENSORI: Lemma, De Angelis, Felice Orsinetti, Pagliaroli, Pasin, Stefano Fumagalli, Consiglio;

CENTROCAMPISTI: Armando Rinaldi, Mastrosanti, Manuel Virgili, Franco Ronaldi, Conti, Piscopo, Pierluigi Ciocchetti, Cantagallo, Minnucci, Mariani, D'Arpino.

ATTACCANTI: Moriconi, Carlo Caligiuri, Pierpaolo Masi, Francesco Ambrifi, Paris.

