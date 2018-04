di Andrea Gionti

«Siamo stati la squadra più forte, quella con la miglior difesa e la striscia d’imbattibilità più lunga e soprattutto mi preme sottolineare la grande unione d’intenti all’interno dello spogliatoio, un aspetto fondamentale per completare un stagione d’oro». Il tecnico 42enne originario di Terracina Giorgio Minieri, con un passato sulla panchina della juniores nazionale dell’Unicusano Fondi, applaude l’Itri, che oggi, con due turni d’anticipo, ha staccato il pass per l’Eccellenza ritornando nel massimo campionato regionale dopo l’amara retrocessione del 14 maggio 2017 patita dopo lo spareggio play-out di Morolo. Un solo anno di purgatorio è bastato alla compagine aurunca, che ha letteralmente dominato il girone D di Promozione infilando la sua 24esima vittoria in 30 giornate: l’ultima a soccombere è stata la Pro Calcio Lenola, schiantata oggi 4-0 in un derby pontino senza storia. Pratica rossoverde chiusa già nei primi 19’ dopo le reti di Luigi Di Roberto, Mattia Mastroianni (decisivo 10 giorni fa nello scontro diretto sul Sora) e Mario Mariniello e il poker firmato nella ripresa dell’ex Samuele Cerroni. «Ci siamo ripresi il palcoscenico che ci compete – ha spiegato il patron Vincenzo Ialongo – Diversi mesi trascorsi a soffrire in silenzio, ma ora ci godiamo una bellissima realtà».

Anche i numeri da record sorridono agli aurunci, che hanno raccolto finora 76 punti, frutto di 24 vittorie, 4 pari e due ko (Real Cassino Colosseo e Sporting Vodice, ndr), 63 gol fatti (il 2° attacco del girone D alle spalle del Sora), ma nettamente il reparto difensivo più forte con soli 14 incassati. Anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Fargiorgio si è complimentata con la società e la squadra per il traguardo raggiunto ed ha elogiato particolarmente la tifoseria biancazzurra “che è stata sempre vicina sia in casa che in trasferta”. Ora per l’Itri gli ultimi due turni ininfluenti domenica 29 sul terreno del Monte San Giovanni Campano e chiusura il 6 maggio al Comunale davanti al pubblico amico contro il Monte San Biagio, che perdendo 2-0 a Casalvieri, ha abbandonato le residue speranze di play-off. L’obiettivo di De santis e compagni sarà quello di terminare il campionato raggiungendo la soglia degli 80 punti per suggellare una stagione da applausi.

