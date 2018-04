Fifa, a Coverciano i 36 arbitri mondiali: lezioni sulla Var

di Redazione Sport

Al via oggi a Coverciano il raduno dei 36 arbitri e dei 63 assistenti selezionati dalla Fifa per preparare i Mondiali in programma in Russia il prossimo giugno, manifestazione a cui non parteciperà l'Italia eliminata a novembre nei play off contro la Svezia. A seguire i lavori Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale della Fifa e Massimo Busacca, responsabile del Dipartimento arbitrale della Fifa. I direttori di gara e gli assistenti selezionati si tratterranno in Italia due settimane: la prima riguarderà il gruppo composto dai rappresentanti di Uefa e Caf (Africa) tra i quali gli italiani Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, oltre a rappresentanti di altre 45 Federazioni mondiali; la seconda coinvolgerà il gruppo formato dai rappresentanti di Afc (Asia), Concacaf (Nord e Centro America), Conmebol (Sudamerica) e Ofc (Oceania). Per mercoledì prossimo alle 14,30 è prevista una conferenza stampa per i media internazionali che potranno seguire anche la sessione di allenamento. Al raduno prenderanno parte anche i candidati per il ruolo di video assistant referee (Var) che poi saranno scelti dalla Commissione arbitrale Fifa al termine della preparazione a Coverciano in base all'esperienza nei campionati di provenienza, nelle competizioni internazionali e nei seminari svolti dal 2016. Tra i 13 candidati gli italiani Massimiliano Irrati, Daniele Orsato e Paolo Valeri. A presiedere le lezioni sulla Var sarà Roberto Rosetti. Gli arbitri si ritroveranno poi a Mosca 10 giorni prima del calcio d'inizio dei Mondiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA