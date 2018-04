Fifa, allo studio divieto prestiti giocatori

La Fifa starebbe valutando la possibilità di limitare, se non addirittura vietare, la pratica dei prestito dei giocatori tra società. Lo riporta France Football, secondo cui negli ultimi mesi a Zurigo si sono tenute numerose riunioni con l'intento di riformare il sistema di trasferimenti, coinvolgendo rappresentanti della Fifa, dei calciatori (FifPro) - che aveva presentato e poi ritirato un ricorso alla Commissione europea contestando regole ed effetti del calciomercato -, delle società (come l'europea l'Eca) e ex campioni come Cafu, Zvonimir Boban, Edwin van der Sar e Marco van Basten. Le proposte sul tavolo, una dozzina, potrebbero essere esaminate ed approvate in un comitato esecutivo previsto per ottobre. Una tra le più importanti, sempre secondo France Football, riguarderebbe proprio i prestiti che da soluzione per consentire ai giovani di crescere giocando in club magari meno importanti si è tramutata, a giudizio dei critici, in una girandola di scambi e trasferimenti dai numeri impressionanti e dagli effetti distorsivi e non sempre trasparenti. Molti club hanno dato in prestito decine di giocatori. Solo in Italia, secondo dati riferiti a gennaio, la Juventus ha oltre cinquanta giocatori in prestito, l'Inter una quarantina, la Roma quasi trenta.



