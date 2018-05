Fifa discuterà sull'espansione a 48 squadre per il Mondiale del Qatar 2022

La Fifa discuterà ufficialmente dell'espansione a 48 squadre alla Coppa del Mondo del Qatar nel 2022 al suo congresso il 13 giugno a Mosca. Lo ha confermato l'organo di governo del calcio mondiale. I delegati dei 211 paesi membri dovrebbero votare per la proposta delle 10 associazioni sudamericane sulla necessità di condurre uno studio di fattibilità per espandere la competizione dall'attuale format a 32 squadre a quello a 48 squadre. Fino ad ora, la Fifa aveva programmato di mantenere il format a 32 squadre in Russia e Qatar, mentre il nuovo piano con 48 squadre doveva essere implementato per il Mondiale del 2026. Il paese ospitante sarà scelto nel congresso dell'organismo, tra le candidature ci sono il Marocco e quella congiunta tra Stati Uniti, Canada e Messico.



