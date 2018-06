Fifa, i mondiali di calcio del 2026 si svolgeranno negli Usa, in Canada e in Messico

di Redazione Sport

I mondiali di calcio del 2026 si svolgeranno in Stati Uniti,Canada e Messico. Lo ha stabilito la Fifa, con una votazione in cui la candidatura americana ha ricevuto 134 voti contro i 65 dei marocchini. «Grazie mille per questo grande onore, per il privilegio di poter ospitare i Mondiale», ha detto Carlos Cordeiro, presidente della federazione calcio statunitense. «Grazie anche alla federazione marocchina. In fin dei conti siamo tutti uniti dal calcio». Quella del Marocco era l'altra candidatura in campo per ospitare il torneo.(

