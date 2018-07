Infantino conferma: «Si giocherà in Qatar in inverno, ecco le date e le novità»

«Nel 2022 si giocherà dal 21 novembre al 18 dicembre: l'idea è quella di far partecipare 48 squadre». A confermare la notizia è stato lo stesso presidente della FIFA, Gianni Infantino, nel corso della conferenza stampa odierna. Per l'occasione, Infantino ha anche svelato le date del prossimo Mondiale di Qatar 2022, il primo a disputarsi nel periodo invernale: «Abbiamo accordi e un contratto con il Qatar, ma è molto presto per sapere se saranno 32 squadre o di più. Al momento, tutto è possibile. Con 48 squadre si risolverebbero molte tensioni 'regionali', non voglio chiudere la porta a questa opportunità».



