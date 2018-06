Fifa, Infantino: «La Coppa del mondo sta cambiando la percezione della Russia»

di Redazione Sport

Il bilancio della Fifa, dopo lle prime 48 partite, è già più che soddisfacente. «La Coppa del mondo sta cambiando la percezione della Russia, specialmente in occidente». Lo ha detto il presidente Gianni Infantino al forum Sport and the future, a Mosca. La fase a gironi dei Mondiali si è conclusa ieri, le prime partite a eliminazione diretta si giocheranno domani. «Finora è stato un evento fantastico, il che dimostra che la Russia è un paese molto accogliente e molto caloroso. Questa Coppa del mondo sta cambia la percezione della Russia, in particolare da noi in occidente. Tutti possono venire a festeggiare, passeggiare per le strade di Mosca e nelle altre città: si vedono persone con diverse magliette di squadre Nazionali che festeggiano», ha detto Infantino. «È una grande festa per la Russia, è una grande festa per il mondo», ha aggiunto. Lo riporta la Tass.

