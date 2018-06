Fifa, Infantino: «Pronto a ricandidarmi per la presidenza»

di Redazione Sport

Infantino non molla e anzi rilancia la sua candidatura per continuare a guidare il calcio mondiale. Lo ha confermato lo stesso presidente in chiusura del congresso Fifa che ha assegnato la coppa del mondo 2026 a Messico, Usa e Canada. Gianni Infantino ha dunque annunciato la sua volontà di ripresentarsi nel congresso che si terrà a Parigi il 5 giugno del 2019. «Una leadership ha bisogno di chiarezza, decisionalità, coraggio, passione e umiltà. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per discutere e modellare il futuro del calcio mondiale. Avendo chiaro in mente tutto questo voglio annunciare che mi presenterò per un nuovo mandato», ha spiegato Infantino ai delegati riuniti a Mosca ribadendo di voler proseguire il lavoro iniziato nel 2016 quando venne chiamato a sostituire Joseph Blatter.

