Fifa, l'Italia perde sei posizioni in classifica: è 20/A

Brutte notizie per la nazionale italiana e il ct Gigi di Biagio. Nella classifica mondiale resa nota oggi dalla Fifa, gli azzurri perdono sei posti e retrocedono in ventesima posizione a causa della sconfitta con l'Argentina e il pareggio con l'Inghilterra nelle amichevoli di fine marzo. Al comando sempre i campioni del mondo della Germania davanti al Brasile, mentre il Belgio scavalca i campioni d'Europa del Portogallo (avversari dell'Italia nel prossimo girone di Nations League) e Argentina e sale sul gradino più basso del podio. Al sesto posto la Svizzera che precede la Francia mentre la Spagna perde due posti ed è ottava. Chiudono la top ten il Cile e la Polonia - anch'essa rivale degli azzurri in Nations League), che perde quattro posizioni. La prossima classifica verrà pubblicata il 17 maggio. Classifica: 1) Germania 1533 2) Brasile 1384 3) Belgio 1346 (+2) 4) Portogallo 1306 (-1) 5) Argentina 1254 (-1) 6) Svizzera 1179 (+2) 7) Francia 1166 (+2) 8) Spagna 1162 (-2) 9) Cile 1146 (+1) 10) Polonia 1118 (-4) 20) Italia 947 (-6).

