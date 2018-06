Gravina: «Il 73% di noi sta con Abete»

«Se prenderemmo in considerazione un candidato alternativo ad Abete della Lega di A? Noi siamo disposti a valutare tutto, ma è chiaro che oggi c'è un 73% e che abbiamo lavorato su un progetto condiviso da tutti, compreso il nome di Abete. Mi sembra assurdo andare a smontare questo puzzle minuziosamente costruito». Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al termine dell'incontro con le altre componenti (Lnd, Aic e Aia) che appoggiano la candidatura di Giancarlo Abete alla presidenza della Figc. «Se incontreremo la Lega Serie A? Noi aspettiamo la convocazione dell'assemblea e poi ci vedremo con tutte le componenti come è naturale che sia», aggiunge Gravina, escludendo l'ipotesi di una sua candidatura a presidente federale per la Serie A: «A me nessuno lo ha mai proposto, ma un'eventuale proposta non la prenderei assolutamente in considerazione. Ho detto fin dal primo momento che non è un problema che mi riguarda, è una forma di rispetto sia per Abete sia per il calcio in generale. Ho già detto che l'esperienza di Gravina si è conclusa il 29 gennaio», puntualizza riferendosi all'ultima assemblea elettiva della Figc.

