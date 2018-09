Figc, Abete, Tommasi e Lotito: ora gli incandidabili cercano casa

di Alberto Abbate

Appena fatta la regola, trovato l'inganno nel pallone. E' già partito il ballo delle nuove poltrone. Così, se il nuovo Statuto del Coni, sulla base della Legge 8/2018, limita a tre il numero dei mandati, gli incandidabili sono già al lavoro per trovare sistemazione altrove. La questione era divenuta più che rilevante per Abete, nome non considerabile per la presidenza della Figc, alla luce delle tornate già vissute. Ma il discorso adesso riguarderà anche altre figure: Tommasi, per esempio, non potrà più essere il capo dell'Aic (al suo posto forse Calcagno, con Grazioli che sogna il ruolo di dg di Uva, possibile segretario Uefa) e per questo ha da tempo iniziato le manovre per collocarsi magari al Club Italia. Figuriamoci poi se anche Lotito (non più candidabile come consigliere federale) nelle prossime ore se ne rimarrà a braccia conserte. Da un anno ormai il numero uno della Lazio punta la Lega di B. A regalargli un assist per il futuro, domani, potrebbe essere il Collegio di Garanzia, qualora dovesse ripescare tre squadre per la serie cadetta.

