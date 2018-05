Figc, anche l'Italcalcio soffre per lo spread del pallone

Oltre all'economia italiana anche il calcio del Belpaese soffre per lo spread. È quanto emerge dal 'ReportCalcio", lo studio della Figc sviluppato in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers) con l'obiettivo di analizzare lo stato di salute del calcio italiano. Nel report si lancia infatti 'Footbal Spread', una formula in grado di riassumere il differenziale fra i parametri economici, patrimoniali e sportivi della Bundesliga tedesca e quelli degli altri 4 più importanti campionati europei, dal quale emerge che il differenziale tra il massimo campionato tedesco e la Serie A è di -208,3. Peggio va solo la Ligue1 con -227,3 la situazione è decisamente migliore per Liga (-57,9) e Premier League (-25,7 punti).



