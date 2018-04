di Redazione Sport

Dalla prossima edizione della Hall of Fame del calcio italiano ci sarà il premio Fair Play intitolato a Davide Astori. Lo ha annunciato il vice commissario federale Alessandro Costacurta dal salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, a Firenze, dove è in corso la cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano.

