Trocchia: «Figc ci dia una mano contro il razzismo»

«Abbiamo alzato un sano polverone, tirato fuori il meglio dal peggio». Igor Trocchia non si aspettava tanto clamore quando ha deciso di ritirare la squadra esordienti del Pontisola che allena in provincia di Bergamo (Ponte San Pietro) in risposta a un insulto razzista subito in campo dal suo tredicenne centravanti originario del Burkina Faso. Il fatto è avvenuto lo scorso primo maggio nel corso di un torneo in cui il Pontisola stava affrontando i pari età del Rozzano. In campo Yassine Sankara è stato oggetto di frasi razziste e a fine gara non ha voluto stringere la mano a chi poco prima lo aveva offeso. Trocchia, dopo aver verificato l'accaduto ha quindi deciso d'intesa col resto della squadra e con i dirigenti della società di dare un segnale forte ritirando immediatamente la squadra dalla competizione. Il gesto non è passato inosservato, anzi. Le Fiamme Gialle infatti hanno deciso di invitare l'allenatore - ex calciatore napoletano trasferitosi con la propria famiglia nel bergamasco dall'età di 12 anni - presso la sede del Centro Sportivo della Guardia di Finanza a Castelporziano proprio nel giorno in cui sono stati premiati gli alunni dell'Istituto comprensivo Montalto di Castro che si sono aggiudicati il 'Premio Fair Play' partecipando al torneo di calcio studentesco 'Junior Club' nella categoria giovanissimi. A Trocchia è stato poi consegnato uno speciale 'Premio Fair Play': «Mi ha veramente onorato, ma col mio gesto non avrei mai creduto di sollevare un polverone così sano. Mi sono reso conto nei giorni successivi che è stata una decisione quasi unica, ma a me è sembrata una cosa semplice da fare». Tutt'altro che scontata però. «Dagli attestati di stima che ho ricevuto in questi giorni mi è sembrato di capire che tutti hanno un'idea simile in situazioni del genere, ma nessuno poi ha il coraggio di agire. Ecco, bisogna capire che i principi vengono prima di un risultato sportivo, e serve il coraggio di metterli al primo posto» spiega Trocchia, rivolgendo anche un invito alla Federcalcio: «A parte le norme, la federazione dovrebbe creare degli istruttori con competenze specifiche a livello pedagogico. Prima di affidargli i ragazzi, i tecnici vanno formati, e la Figc deve colmare questa lacuna». Ecco perché al giovane avversario che si è macchiato dell'offesa razzista «non direi nulla». «Non lo colpevolizzerei eccessivamente, mi sentirei di dargli una pacca sulla spalla come si fa in campo, e con uno sguardo paterno gli farei capire che quello che ha fatto non si deve più ripetere -conclude -. Ma ripeto, devono essere gli allenatori a saper crescere questi ragazzi prima che a livello tecnico a livello morale. Dobbiamo crescere uomini prima che calciatori».

