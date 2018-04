Figc, Fabbricini risponde a Nicchi: «Arbitri guardiani del tempio, fuori dalla politica»

di Redazione Sport

«A Nicchi ho manifestato il mio grande apprezzamento alla classe arbitrale, però ho detto che gli arbitri sono i guardiani del tempio, ma anche che devono stare fuori da ogni aspetto politico. Ma l'argomento dei pesi elettorali oggi non è stato toccato». Lo ha detto il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, alla conferenza stampa seguita all'incontro con le componenti avvenuto alla sede della Federcalcio in via Allegri.



Sul tema del rischio di perdita del 2% del peso elettorale dell'Associazione italiana arbitri, seguito all'approvazione dei principi informatori da parte del Coni, Fabbricini ha spiegato: «La Figc non è estranea al mondo del Coni e non può non riconoscere i dettami del Coni, quindi anche i principi informatori - le sue parole - stiamo aspettando che siano completati, la Figc si atterrà ai principi informatori del Coni. Vogliamo ricordare al mondo del calcio che il Coni è il faro che indica la strada e ancora più in alto c'è il Cio, a quelle due identità noi facciamo riferimento». Dall'incontro di oggi, il presidente dell'Aia non ha voluto rilasciare dichiarazioni al riguardo: «Non ci sono posizioni dell'Aia. L'associazione si sente parte integrante della Figc», ha specificato Fabbricini.

