Figc, Giorgetti: «Le elezioni? Dal nuovo corso mi aspetto idee per il futuro»

«Dalle prossime elezioni delle Federcalcio in programma a ottobre non mi aspetto dei risultati subito, ma delle idee chiare per il futuro del calcio italiano questo sì». Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, a margine della presentazione dei prossimi Europei di scherma paralimpica di Terni. «Abodi o Marotta i nomi giusti per la Figc? Li conosco tutti e due molto bene quindi sono in conflitto di interessi... »la battuta di Giorgetti, prima di soffermarsi sull'avvio in ombra in Nations League dell'Italia di Mancini: «Quando si tratta di ricostruire i risultati non necessariamente arrivano subito. Io penso che chi ha fatto le scelte abbia in mente un progetto per costruire una Nazionale che possa produrre risultati a lungo termine. Certo, c'è anche un pò da cambiare complessivamente nel sistema calcio in Italia». Giorgetti infine ha spiegato, in merito alla situazione della Lega di Serie B rimasta a 19 squadre, che «io osservo come autorità vigilante quello che succede nella giustizia calcistica prima e in quella sportiva poi. Rispetto le decisioni, e osservo che anche lì c'è molto da fare, molto da migliorare e anche sicuramente qualcosa da cambiare».



Giorgetti ha poi affrontato anche il tema del finanziamento dello Stato nei confronti dello sport. «Se si finanziasse solo chi vince come nel modello inglese il calcio non prenderebbe più niente - spiega scherzando il sottosegretario -. Questa è una battuta, a me sembra giusto che tutte le discipline abbiano attenzione. Poi devono esserci anche dei criteri per premiare chi lavora bene e magari alimentare il ricambio dove invece i risultati non arrivano».



«La polemica di Sacchi sulla Nazionale? Se parla lui non mi permetto di contraddirlo, ma è anche vero che il calcio ha bisogno di riforme in ottica giovani: stiamo studiando qualche sistema che incentivasse le società a rischiare sui giovani». Lo ha detto il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti a Sport Mediaset. «Se Balotelli è un campione? I campioni sono quelli che vincono, lui più che un campione è un personaggio».



«Il progetto sta in piedi, lo abbiamo detto dall'inizio, se tutte le tre città aderiscono a questo tipo di proposta. Se Milano si sfila penso che oggettivamente il progetto cada». Così il sottosegretario, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista a Sport Mediaset, sul cammino della candidatura italiana ai Giochi invernali 2026. «Aspettiamo la posizione ufficiale da parte di Milano, che ha detto chiaramente di volere un ruolo di capofila - ha aggiunto -; siamo al 'pour parler', quando ci saranno i passaggi ufficiali decideremo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA