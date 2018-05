Figc, incontro Malagò-Abate: «Abbiamo parlato di scenari». Fabbricini: «La candidatura un fulmine per il Coni»

di Redazione Sport

Un'ora di incontro direttamente negli uffici del Coni tra il presidente del Comitato olimpico, nonché commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, e Giancarlo Abete, candidato alla presidenza della Figc da quattro componenti (Lega Pro, Dilettanti, Aic, Aia). «Abbiamo fatto una chiacchierata di scenario sul mondo del calcio, in grande tranquillità tra persone che si conoscono e si stimano da tanti anni - le parole di Abete -. Io sono il soggetto che le componenti firmatarie hanno individuato come potenziale presidente una volta convocata l'assemblea, il resto è un problema procedurale di convocazione. Attendiamo le valutazioni che farà il commissario della Figc in relazione alla richiesta che è arrivata». «Se cercherò anche un dialogo con la Serie A? Oggi non è questo il problema, ma la convocazione dell'assembla - aggiunge Abete -. Quando sarà convocata comincerà un iter autonomo e in determinati tempi ci saranno le candidature formali appoggiate da un programma. E questa è la motivazione per cui non ci poteva essere ancora un programma, che non è delle componenti ma dei candidati».



La candidatura di Giancarlo Abete alla presidenza della Federcalcio «è stata praticamente un fulmine a ciel sereno per il Coni». Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, uscendo da Palazzo H pochi minuti dopo l'incontro tra il presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, e lo stesso Abete. «Si sono incontrati e hanno chiacchierato dell'argomento» aggiunge Fabbricini, soffermandosi anche sul lavoro che lo attende in via Allegri: «Abbiamo ancora delle cose da fare, c'è ancora uno staff della nazionale da definire e qualche altro aspetto da vedere. Se poi la scadenza elettorale sarà così imminente è chiaro che la velocità sarà particolare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA