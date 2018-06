Figc, ipotesi incandidabilità per Abete. Domani vertice delle componenti

di Redazione Sport

Le componenti della Federcalcio che hanno chiesto al commissario straordinario Roberto Fabbricini di convocare l'assemblea elettiva si riuniranno domani per valutare la situazione, ma si profila uno scenario inatteso sullo sfondo della nomina del nuovo n.1 del calcio italiano. In Federazione, infatti - apprende l'Ansa - sta prendendo piede in queste ore una corrente di pensiero secondo la quale Giancarlo Abete, designato da Aic, Lega Pro, Lega Dilettanti e Associazione italiana Arbitri (tutte insieme partono almeno dal 73% della forza voti) sarebbe incandidabile in base alla nuova legge sul tema dei mandati in ambito Coni e federazioni sportive, la numero 8 del 2018. Secondo questa interpretazione, Abete avrebbe già raggiunto il massimo dei mandati disponibili, ovvero tre: e non essendo in carica, non sarebbe rieleggibile per un ulteriore mandato, cosa che invece è consentita dalle norme ai presidenti federali già al vertice al momento dell'entrata in vigore della legge (13 febbraio 2018). Fabbricini, contattato dall'Ansa, non ha voluto entrare nel dettaglio, sottolineando però che a lui «non è ancora arrivata la candidatura ufficiale di Abete», e che comunque non sarebbe nel suo ruolo il compito di «controllare l'eleggibilità dei candidati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA