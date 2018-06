Italia, un libro per i 120 anni della Federcalcio

di Ugo Trani

TORINO

Lo Juventus Stadium ha aperto i suoi cancelli in anticipo per celebrare, con la presentazione di un libro, i 120 anni (1998-2018) della storia della Federcalcio. E, nella sala Boniperti, sono stati raccontate attraverso foto storiche e qualche video i momenti più significativi della Nazionale di calcio. Sul palco, oltre ai giornalisti che hanno vissuto dal vivo le partite indimenticabili degli azzurri agli Europei e ai Mondiali, anche alcuni protagonisti come Gianni Rivera che ha rivissuto la notte del '70 all'Atzeca e il successo leggendario contro la Germania. Presente anche il designatore Nicola Rizzoli che è stato il terzo e ultimo arbitro italiano a dirigere la finale del campionato del mondo, quella tra la Germania e l'Argentina a Rio nel 2014.



PLATEA VIP

Presenti anche Andrea Agnelli, a fare gli onori di casa, il commissario della Figc Roberto Fabbricini accompagnato dal suo vice Alessandro Costacurta e dal dg Michele Uva, l'ex presidente della Federcalcio Antonio Matarrese e il consigliere Fifa Evelina Cristillin. In più diversi dirigenti del mondo del calcio: Marotta (Juventus), Marino (Atalanta) e Carnevali (Sassuolo). E anche Rita Guarino che ha appena vinto, in panchina con la Juve femminile, lo scudetto. Il libro «120 anni di passione» è stato scritto da Alessandra Giardini e Giorgio Burreddu.

