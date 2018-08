â€‹Juventus, ufficiale l'iscrizione della squadra B alla Serie C

La Juventus B è ammessa a partecipare al prossimo campionato di Serie C. Lo ha reso noto la Figc in un comunicato, aggiungendo che i bianconeri hanno tempo fino al 10 agosto per effettuare tutti gli adempimenti previsti dal regolamento. Il provvedimento è impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni nei termini dei regolamenti. L'allenatore della squadra sarà Mauro Zironelli, che prima del fallimento era stato scelto dal Bari in Serie B.

