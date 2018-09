Figc, la Lega di A ha incontrato le componenti federali. Miccichè: «C'è coesione, vogliamo un candidato unico»

di Redazione Sport

Unità di intenti sulle riforme «non più rinviabili», ma senza riferimenti ufficiali ad eventuali accordi sul candidato alla presidenza della Federcalcio. È questo, secondo la Lega di serie A, l'esito dell'incontro tra tutte le componenti federali in vista dell'assemblea elettiva Figc del 22 ottobre. Alla riunione hanno preso parte anche le componenti cosiddette 'ribellì, Dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia, che forti del loro 73% elettorale avevano chiesto a èiù riprese la fine del commissariamento e il voto.



«I Presidenti di tutte e sette le componenti federali (leghe, associazioni dei calciatori e allenatori ed arbitri), si sono riuniti oggi a Roma per esaminare e condividere i temi collegati alla prossima Assemblea federale», sottolinea la nota della Lega di serie A. «Su alcuni punti programmatici, relativi a riforme fondamentali e non più rinviabili, si è già raggiunta una sostanziale unità di intenti. I lavori - prosegue la Lega - che si sono svolti in un clima positivo e costruttivo, proseguiranno nei prossimi giorni con l'obbiettivo di raggiungere la più larga condivisione possibile su tutti i temi assembleari».



«È stato un incontro molto positivo: abbiamo parlato di contenuti, di riforme, di necessità per il mondo del calcio e siamo tutti veramente coesi nel cercare di dare una svolta alla situazione - ha sottolineato Miccichè - Se abbiamo proposto dei nomi per la presidenza? No, non se ne è parlato, ma ci rivedremo entro una settimana e si parlerà anche di nomi perché spero che arriveremo a una candidatura unitaria». «Sono molto soddisfatto per l'incontro - ha concluso - ora dobbiamo lavorare ai programmi: ci rivedremo entro una settimana per definire tutto e spero che ci riusciremo».

