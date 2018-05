Figc, la Lega Dilettanti ha raccolto le firme: chiesto voto all'unanimità

di Redazione Sport

La raccolta delle firme per la convocazione di un'assemblea elettiva della Figc, come ufficializzato dalla Lnd in una nota, si è conclusa con una riunione a Milano, al comitato regionale Lombardia, che ha fatto seguito alle riunioni di Roma e Napoli. Nel corso dei tre incontri, sottolinea la Dilettanti, il presidente Cosimo Sibilia ha illustrato la situazione federale dopo il confronto con Lega Pro, Aic e Aia e la convergenza sulla candidatura di Abete. «Vista la valenza delle tematiche, ci è sembrato doveroso organizzare questi incontri affinchè i delegati fossero parte attiva del percorso intrapreso - sottolinea Sibilia. La presenza compatta e unanime è la risposta certamente più importante e significativa della piena condivisione di intenti e della volontà di ciascuno di essere attore principale in una fase fondamentale che è quella che vede coinvolta anche la Lega Nazionale Dilettanti nella determinazione delle scelte politiche dei prossimi mesi»

