Figc, Lega Dilettanti compatta con Sibilia per la convocazione dell'assemblea

Conferma unanime dal consiglio direttivo della Lega dilettanti della delega al presidente, Cosimo Sibilia, per le azioni che condurrà insieme con Lega Pro, Aic e Aia, per la convocazione dell'assemblea elettiva della Figc. Il consiglio, informa la Lnd, ha auspicato «una rapida soluzione ed il ripristino della rappresentatività democratica, nel rispetto dell'istanza depositata dal 73% della base elettorale che chiede di potersi esprimere sulla formazione di una nuova governance federale». Le quattro componenti torneranno ad incontrarsi domani, nella sede dei Dilettanti, per concordare le prossime azioni. Il consiglio direttivo, riunitosi a Roma, ha deliberate poi le ammissioni in Serie D e nei campionati nazionali di calcio femminile. Per quanto riguarda la Serie D, a completamento dell'organico, sono state ripescate Montebelluna, Classe e Jesina, e sono stati accolti i ricorsi di Pomigliano, Città di Campobasso, Palmese, Nocerina, Roccella, Igea Virtus Barcellona. Il consiglio ha delegato Sibilia a procedere ad eventuali ulteriori ripescaggi per il completamento dell'organico per effetto delle decisioni assunte dalla Figc in relazione alle vacanze di posti nei campionati professionistici. Nelle competizioni femminili nessun rilievo era stato mosso alle società di Serie A. In B la Covisod ha invece dato parere favorevole, poi ratificato dal consiglio della Lega dilettanti, per l'ammissione di Lady Granata Cittadella e di Giovanile Lavagnese. Per la neonata Serie C sono invece quattro i club ripescati: si tratta di Libertas Femminile, New Team San Marco Argentano, S. Paolo e Spezia CF. Altri sette invece sono stati ammessi con parere favorevole da parte dell'organismo di vigilanza della Lega: Città di Pontedera, Femminile Riccione, Imolese, Ludos, Napoli Femminile, Vapa Virtus Napoli, Vicenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA