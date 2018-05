Figc, Malagò: «La modalità della candidatura di Abete è sbagliata

di Redazione Sport

«Non c'è bisogno di dire che se questa cosa dovesse andare avanti sarebbe non solo del tutto inelegante ma anche profondamente sbagliata». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta la modalità che ha portato alla candidatura di Giancarlo Abete a presidente della Federcalcio da parte di Lega Nazionale Dilettanti, Lega Pro, calciatori (Aic) e arbitri (Aia). «Basta vedere tutte le considerazioni anche dei media: è l'unico caso in cui sui giornali in maniera trasversale si è tutti d'accordo sul fatto che sia una cosa non giusta» ha ribadito l'attuale commissario della Lega di Serie A a margine della presentazione del 'Golden Gala 2018' allo stadio Olimpico.

