Figc, Malagò: «Presidente con ampio consenso o tutto difficile»

«Auguro assolutamente che il prossimo presidente della Figc abbia, se non l'unanimità che è a dir poco un eufemismo, un grandissimo consenso, il più possibile trasversale fra le componenti, perché i problemi del calcio sono sotto gli occhi di tutti e altrimenti si rischia di non riuscire a portare avanti i programmi auspicati dalle stesse componenti». È quanto osservato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'autodromo di Monza per assistere al Gp d'Italia di Formula 1. «Se si resta ancorati all'uno contro l'altro, è tutto più difficile - ha aggiunto Malagò -. C'è fissata l'elezione, le regole sono chiare, a questo punto stiamo a vedere cosa succede. Oggettivamente c'era la volontà e il desiderio di alcune componenti. Mi sembra si sia trovato un ragionamento assolutamente condiviso con il governo sotto il profilo delle procedure e dei meccanismi che regolano l'aspetto elettorale. A questo punto si conclude la parte dell'ente che, sottolineo cento volte, ha dovuto commissariare la Federcalcio. Aspettiamo le candidature e i relativi programmi».



