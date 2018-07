Figc, Malagò proroga il commissario: «Ma per pochissimo tempo»

di Redazione Sport

«Il commissariamento della Figc sarà prorogato, ma sarà per pochissimo tempo in attesa delle valutazioni del Governo. Dal 31 luglio ci sarà la possibilità di indire l'assemblea, i tempi sono entro 90 giorni. Quindi secondo me stiamo parlando di pochi giorni di più di quelli previsti». Lo ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, anticipando quanto verrà deciso domani dalla Giunta e successivamente dal Consiglio nazionale del Coni in materia di Federcalcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA