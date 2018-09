Figc, Miccichè avverte : «La Lega di A non può avere un ruolo passivo»

«La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo perché svolge ruolo di traino naturale verso il mondo del calcio»: così il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, circa la scelta dei candidati per la guida della Figc, spiegando che si farà «promotore di un incontro a breve con le altre componenti per poter definire programmi, progetti e le persone che possono meglio realizzarli. Marotta? Non mi appassiono all'esercizio di nomi. Marotta è un protagonista importante del calcio italiano come ce ne sono tanti».

