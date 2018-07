Figc, pubblicato il Rapporto di Attività 2017: promossa la Var

La Figc ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il Rapporto di Attività 2017. Per la Federazione italiana gioco calcio, il 2017 è stato un anno di consolidamento strutturale, contraddistinto da una forte accelerazione sui programmi di sviluppo nei settori strategici. Il modello di gestione ha identificato i propri cinque capitali, veri pilastri interconnessi, su cui si basa l'attività federale: il capitale economico, il capitale produttivo e naturale, il capitale umano, il capitale intellettuale e organizzativo e in ultimo il capitale sociale e relazionale. La dimensione sportiva è rimasta centrale nella strategia generale federale. Nel 2017, nonostante la mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018, si è verificato un aumento dell'attività del settore giovanile e scolastico, di quella del settore tecnico e anche di quella delle Nazionali giovanili femminili e maschili, che hanno raggiunto le rispettive fasi finali europee grazie agli importanti investimenti economici e di risorse umane effettuati nel corso dell'anno ed evidenziati all'interno della Relazione di Attività 2017. Nato nel 2015, il Rapporto di Attività è un processo di reporting annuale che si sviluppa attraverso la redazione di specifici management report da parte delle 17 aree di funzione della Federazione.Si inserisce inoltre in un programma orientato al raggiungimento dell'obiettivo di buona governance, con particolare focus sulla trasparenza delle attività federali verso tutti gli stakeholder e sulla costruzione di un dialogo interno costante tra aree e funzioni. Le 17 diverse aree federali trimestralmente trasmettono un rapporto di sintesi delle attività svolte, che confluisce in questo documento finale, che costituisce uno strumento di verifica, monitoraggio e allineamento dei risultati gestionali e amministrativi rispetto agli indirizzi politici dettati dagli organi federali e alle strategie aziendali. Nelle 397 partite di Serie A e Coppa Italia giocate nell'ultima stagione e che ha visto l'introduzione della Var, ci sono stati 2.023 check (uno ogni 5,1 match) e 117 correzioni arbitrali. È quanto si legge nel Rapporto di Attività 2017 della Figc che certifica anche la percentuale di errori arbitrali dopo l'introduzione della 'moviola in campo: 0,89% contro il 5,78% dell'era pre-Var. Un dato che ha anche portato alla diminuzione dei cartellini 'giallì totali (da 1.719 a 1.508) e dei 'rossì (da 97, di cui 11 per proteste, a 91, di cui appena uno per proteste).

© RIPRODUZIONE RISERVATA