Figc, rinviata la decisione al 7 settembre. Le parti: «Ok alle vecchie norme»

Tutto rinviato al 7 settembre sul ricorso delle componenti che vogliono subito il voto in Federcalcio. È quanto stabilito dal Collegio di Garanzia presieduto da Franco Frattini, in modo da poter «speditamente procedere all'adeguamento statutario, avendo il Coni ottenuto a tale data l'approvazione del Governo», oppure in caso contrario «qualora i tempi procedimentali apparissero a tale data ancora incerti, si possa dar prevalenza alla richiesta a termini dell'attuale statuto di procedere al rinnovo delle cariche», quindi con le vecchie regole statutarie. Uno slittamento deciso dal Collegio, il quale oltre a rilevare che «per quanto riguarda le misure adeguative direttamente scaturenti dalla legge - si legge nella motivazione - la gestione commissariale non ha, ad oggi, presentato alcuna proposta concreta e articolata», di fatto concede da un lato 38 giorni in più al Coni per fornire tutti i chiarimenti necessari a Palazzo Chigi sulle modifiche agli statuti, dall'altro però premia la perseveranza delle componenti che vogliono il voto con le attuali regole vigenti.



Un aut aut che fa esultare l'avvocato che difende la linea pro-voto di Lega Dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia, Giancarlo Viglione: «Avevamo ragione: si può votare con l'attuale Statuto Figc», spiega il legale all'Ansa, specificando che «è possibile procedere al rinnovo degli organi federali della Figc secondo l'attuale Statuto. Il giudice dunque smentisce clamorosamente il Coni che nella delibera di proroga del commissariamento», in cui si parlava di «procedere - sentenzia l'avvocato Viglione - al rinnovo degli organi federali solo a seguito dell'adeguamento del proprio Statuto a quanto disposto dalla nuova legge 11 gennaio 2018 n.8'». Legge che ad oggi però è oggetto di verifiche stringenti da parte del Governo. Con la decisione di oggi, Frattini di fatto concede altro tempo al Coni ma stabilisce «un paletto insormontabile» oltre il quale bisognerà comunque andare a votare. Con la nuova legge (in cui rientra anche quella sul limite ai mandati di diversi membri del Consiglio federale attuale, oltre che dello stesso candidato Giancarlo Abete) oppure con le vecchie regole se nel frattempo gli statuti non saranno stati adeguati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA