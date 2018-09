Figc, Tommasi: «Il presidente espresso dal 73%, ma no Gravina-Sibilia»

di Redazione Sport

Il candidato per la presidenza della Figc va trovato fra le componenti che rappresentano il 73%, ma non può essere né il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, né quello della Lnd, Cosimo Sibilia. È la posizione dell'assemblea dei delegati dell'Assocalciatori, annunciata dal presidente del sindacato, Damiano Tommasi, chiarendo che «il 20% dell'Aic resta compatto»: «Giovedì c'è l'incontro con la Serie A e prima ci vedremo con Gravina e Sibilia - ha aggiunto -. Cercheremo di proporre dei nomi, non solo di farceli dire».

