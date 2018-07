Mondiali, francesi in vacanza in Croazia "fuggono" verso Trieste: «La finale è meglio guardarla in Italia»

I francesi in vacanza in Croazia preferiscono venire in Italia a seguire la finale dei mondiali. E infatti è boom di turisti francesi oggi a Trieste. Si tratta per lo più di famiglie in «fuga» dalla vicina Croazia, paese in cui stavano trascorrendo le vacanze estive ma che hanno deciso di lasciare «momentaneamente» in vista dello scontro diretto nella finale mondiale di oggi pomeriggio. «Questa mattina decine di famiglie francesi hanno chiesto informazioni all'Info point di piazza Unità a Trieste», racconta all'ANSA Michele Ciak, presidente della Pro Loco cittadina, che gestisce il servizio dedicato all'accoglienza dei turisti.



«Un numero più alto rispetto alla media quotidiana che ha destato la nostra curiosità. Quando abbiamo cominciato a chiedere agli utenti il motivo della loro gita in Italia, ci hanno raccontato che la loro era una gita di un giorno e che provenivano dalla vicina Croazia dove si trovavano in villeggiatura». La maggior parte, conclude Ciak, «ha commentato sorridendo che era meglio seguire la partita in Italia».

