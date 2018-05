Fiorentina corsara a Marassi. Genoa rimontato nel finale

di Marco Callai

La rincorsa europea della Fiorentina non si ferma a Genova. Il blitz consumato nell’ostico Ferraris è figlio di un’attenta e perfetta lettura della gara da parte di Pioli e, in parte, anche di una gravissima ingenuità di Pandev. Saranno, infatti, i subentrati Eysseric, Dabo e Falcinelli (assist sul 2-3) a ribaltare la sfida, agevolati certamente dal fatto che la squadra di Ballardini gioca gli ultimi 25 minuti in 10 per l’espulsione del macedone causa entrataccia a piedi uniti su Gaspar.



La partita si apre con il volto sorridente di Pepito Rossi, all’esordio dal primo minuto in questa nuova, tribolata, mezza stagione sotto la Lanterna. Ha più coraggio e voglia la Fiorentina nell’andare alla ricerca del vantaggio nel primo tempo. L’obiettivo, dopo tanta pressione e uno sfiancante giro palla, è raggiunto al 43’. Bravo Benassi, sotto misura, a trafiggere Perin ma ancor più Simeone nel saltare gli avversari sulla sinistra come birilli e nello sfornare il più comodo degli assist.



Ballardini muta l’atteggiamento del Genoa, molto più propositivo con gli inserimenti di Pandev e Bessa. La reazione è veemente ed è proprio il centrocampista ex Verona a ispirare il pareggio con una bella serpentina sulla destra. Per Pepito Rossi, al centro dell’area, è un gioco da ragazzi spingere ma soprattutto è il ritorno al gol in serie A dopo esattamente 4 anni (Fiorentina-Sassuolo del 6 maggio 2014). Applausi scrocianti all’uscita dopo 65 minuti e Lapadula, poco dopo, non lo fa rimpiangere finalizzando al meglio un’acrobazia in scivolata di Hiljemark.



La follia di Pandev accende la rabbia della Fiorentina nell’ultimo quarto d’ora. Dabo prima ispira il pareggio di Eysseric (tiro al volo sotto la traversa) e poi, su suggerimento di Falcinelli, castiga Perin. Il Genoa non ha più benzina, la Fiorentina si accontenta. Due punti rosicchiati all’Atalanta in attesa di ricevere un Cagliari disperato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA