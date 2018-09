Fiorentina, Della Valle: «Non capisco la contestazione, ho la coscienza tranquilla »

di Redazione Sport

«Non capisco la ragione di questa contestazione. È una minoranza e la riposta di gran parte dello stadio probabilmente farà riflettere anche loro. Ho la coscienza tranquilla e sto dando il massimo per la Fiorentina. Non so se ci sono margini per ricostruire. Non posso dire di essere ottimista, me lo auguro. Il bello sarebbe remare tutti dalla stessa parte, per rendere Firenze orgogliosa di questo gruppo. Se però quando le cose vanno bene vengo ugualmente contestato, qualcuno si deve mettere una mano sulla coscienza, non certo io che do sempre il massimo». Così il patron della Fiorentina Andrea Della Valle commenta la contestazione, che va avanti da tempo, di una parte della tifoseria viola. Parlando da San Severino Marche, dove ha partecipato all'inaugurazione di una nuova scuola elementare realizzata anche col contributo della Fiorentina e della famiglia marchigiana, Della Valle ha aggiunto: «Ricordiamoci che tanti altri presidenti vivono momenti così in serie A. Contro il Chievo gran parte dello stadio ha dato una risposta a chi contestava. Un incontro con la curva? Non ho mai saputo di questa cosa». La Fiorentina ha vinto le prime due partite di campionato e sabato affronterà il Napoli: «Abbiamo iniziato bene. Adesso dobbiamo continuare questo percorso con coraggio. Pioli ha creduto molto in questi ragazzi. Ora ci attende un ciclo impegnativo, ma l'importante è essere sempre tutti uniti. Ieri ho salutato i ragazzi: li ho visti sereni e motivati. La Fiorentina non deve aver paura di nessuno, andrà a giocarsela su tutti i campi. Obiettivi da raggiungere? Il primo è quello di rendere il popolo viola orgoglioso di questo gruppo. La squadra ha qualità, facciamo crescere ancora questi giocatori. Comunque, gli obiettivi ci sono, ma meglio se ce li teniamo per noi». Tra i giocatori più attesi c'è Federico Chiesa: «Stiamo ricostruendo un grande entusiasmo anche all'interno del gruppo - commenta Andrea Della Valle - Abbiamo ragazzi così. Quest'estate ci siamo difesi da tante offerte in maniera molto forte. I giocatori sono i primi ad essere convinti della squadra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA