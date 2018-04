Fiorentina, Pioli: «Con la Lazio un esame difficile»

di Mario Tenerani

Pioli ritrova la sua Lazio anche se sono stati due anni molto diversi: “Li definirei intensi. Il primo molto positivo, il secondo negativo dopo si poteva fare meglio...”. Sara’ la notte di Fiorentina-Lazio, domani al Franchi Pioli si imbattera’ nel suo passato: “Ora penso solo alla Fiorentina, sara’ dura contro questa Lazio: i biancocelesti sono forti tecnicamente, tatticamente e bene organizzati”. Merito anche di Inzaghi: “Simone aveva gia’ fatto un ottimo lavoro l’anno scorso, non a caso ha vinto un trofeo. Quest’anno sta confermando tutto”.



La Fiorentina viene da 8 risultati positivi, precisamente 2 pareggi e 6 vittorie: “Per noi pero’ - spiega Pioli - sara’ un altro esame molto duro. Mi conforta il fatto che anche con la Spal pur non vincendo abbiamo fatto una grande prestazione. E’ un periodo che l’attacco crea molto e la difesa subisce poco”. Infatti la terza linea viola nelle ultime 8 gare ha incassato solo 2 reti: “Ma la Lazio e’ la miglior squadra del campionato per gol su palla inattiva oltre ad avere una fase offensiva splendida”.



Nella Fiorentina c’e’ un Chiesa straripante: “Federico e’ migliorato tantissimo e deve ancora crescere. Sta offrendo un calcio di grandissima qualita’. Sara’ una grande notte al Franchi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA