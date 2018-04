Fiorentina, Pioli: «Roma forte e motivata, ma vogliamo continuare a divertirci»

di Redazione Sport

«Nonostante le fatiche di Champions e il 4-1 subito a Barcellona che non le rende giustizia, sono sicuro che troveremo domani una Roma forte e motivata. Noi però stiamo bene come dimostrano gli ultimi risultati e vogliamo continuare a divertirci». Così Stefano Pioli alla vigilia della trasferta con i giallorossi contro cui mancheranno tre giocatori importanti come Chiesa, Badelj e Théréau. Assente De Sanctis, ma il tecnico appare comunque fiducioso. «La Roma è più forte, quindi non possiamo pensare di giocare sempre nella sua metà campo - ha proseguito Pioli - però l'approccio dovrà essere quello di provare a vincere dal primo all'ultimo minuto». Per sostituire Chiesa sono in ballottaggio Gil Dias, Eysseric e Falcinelli. Tra i convocati, per la prima volta, un altro figlio d'arte come Riccardo Sottil, maglia numero 21.

