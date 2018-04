Fiorentina, Pioli: «Sommati errori nostri ad errori arbitrali»

«È stata una partita strana, con tanti episodi particolari e alcune situazioni arbitrali che non mi hanno trovato d'accordo. Ad esempio il rigore in nostro favore, dove manca il secondo giallo a Luis Felipe, oltre al fuorigioco quantomeno dubbio che è stato fischiato a Chiesa. In altre situazioni, invece, siamo stati poco ordinati noi: abbiamo commesso qualche errore nella gestione della palla, specialmente nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare gli equilibri». Stefano Pioli suddivide tra la sua squadra e l'arbitro la responsabilità degli errori che hanno contribuito al ko casalingo della Fiorentina contro la Lazio. «La Lazio ha avuto maggiore palleggio di noi, maggiore qualità, anche se poi due gol li abbiamo presi su palla inattiva - ha detto il tecnico a 'Serie A Livè - Siamo stati poco lucidi, poco attenti e ci siamo fatti prendere dalla frenesia della partita. Ai miei giocatori riconosco il grande spirito, la grande generosità, ma dobbiamo abbinare a questo atteggiamento anche la lucidità nel saper leggere i momenti». Veretout ha realizzato le tre reti viola, ma «preferisco parlarne il meno possibile, altrimenti ce lo portano via».



