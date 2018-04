Fiorentina-Spal 0-0 La Diretta Al Franchi va in scena il lunch match

Fiorentina e SPAL si affrontano al Franchi per la partita domenicale delle ore 12.30; i viola vogliono continuare la meravigliosa cavalcata che li vede trionfare in campionato da 6 partite consecutive ed inseguire così il meraviglioso sogno chiamato Europa, mentre gli emiliani, reduci dal pareggio interno con l'Atalanta nello scorso turno, hanno bisogno di punti per salvarsi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: Sportiello, Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi, Veretout, Dabo, Chiesa, Benassi, Saponara, Simeone.

In panchina: Dragowski, Cerofolini, Dias, Gaspar, Hristov, Olivera, Cristoforo, Eysseric, Falcinelli.

All. Pioli

SPAL: Meret, Cionek, Vicari, Felipe, Lazzari, Everton, Viviani, Floccari, Costa, Vitale, Antenucci.

In panchina: Gomis, Marchegiani, Vaisanen, Konate, Salamon, Mattiello, Schiavon, Paloschi, Bonazzoli, Esposito.

All. Semplici

