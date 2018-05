di Ugo Baldi

Il futuro nel calcio di Furio Fisher potrebbe continuare con l'Ostia Mare. Il dirigente che ha fatto tappa nel corso degli ultimi anni all'Atletico Fidene, poi alla Boreale e infine alla SFF Atletico è in procinto di sbarcare a Ostia. «Ci sono dei contatti tra me, mio figlio Valerio e la dirigenza biancoviola», spiega. «Escludo per ora ogni altra possibilità di trasloco in altre realtà romane. Ad Ostia c'è un bell'ambiente, un presidente di assoluta qualità e persona squisita, una società sana dove si può costruire qualcosa di positivo». L'esperienza dell'Atletico? «E' stata bella - ha risposto - ringrazio in presidente Ciaccia al quale auguro di risolvere al più presto i suoi problemi, e colgo l'occasione per complimentarmi con il mister Scudieri e lo staff per il bellissimo campionato».

