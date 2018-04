La Flaminia vince e resta in serie D. Bravini: «Da domani subito al lavoro»

di Paolo Baldi

Missione compiuta. Firmato Flaminia Civita Castellana. I rossoblù hanno vinto in casa la gara contro il Lanusei per 1-0 e centrato la salvezza diretta con una giornata d’anticipo. Gara non bella, a tratti spigolosa, non cattiva, dove ha pesato l’alta posta in palio che ha generato poche azioni di gol e tutte di marca locale. Comprensibile il comportamento della due squadre; gli ospiti avevano anche loro la necessità di vincere per restare agganciati al carro della permanenza in serie D.

La politica della società rossoblù di concedere l’ingresso gratis ha funzionato e le tribune del Madami si sono riempite. Il successo è stato salutato in maniera calorosa al termine della gara e la squadra ha risposto con un applauso. Al 21’ il gol che vale una stagione. Alessandro De Costanzo trasforma in maniera eccellente un calcio di rigore conquistato da Calisto che in precedenze era stato atterrato in ara. Con l’ 1-0 in tasca e la salvezza nella valigia alla Flaminia, non gli è rimasto che controllare le sfuriate rabbiose del Lanuesi. Dopo sei minuti di recupero però è iniziata la festa in campo e sugli spalti e negli spogliatoi con il presidente Francesco Bravini e il patron Augusto Ciarrocchi, il diggi Massimo Petroni e il diesse Gigi Coni che sono finiti sotto la doccia. In precedenza era toccato al tecnico Pierluigi Vigna e al team manager Lorenzo Spirito. Gli unici che sono riusciti a scampare ai gavettoni sono stati il vice presidente Gianni Santini e "il Magnifico" segretario Ottavio Macino colonna portante nell'organizzazione. I due( più il secondo) hanno scelto " coraggiosamente" di stare alla larga dalla baldoria finale. Si è chiusa pertanto una stagione all'inizio molto travagliata per i colori rossoblù, che solo grazie all'intervento determinate della nuova dirigenza i è conclusa in maniera positiva. Ora si volta pagina e di sicuro il futuro sarà ancora migliore. «Da domani ci mettiamo al lavoro per programmare la prossima stagione» ha annuniciato Bravini

