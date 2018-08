Flaminia pareggio contro il Gravina. Monterosi parte per Rocca Porena

di Paolo Baldi

Pari e patta tra Flaminia calcio Civita Castellana e Gravina. Nella seconda uscita stagionale i rossoblù hanno tenuto testa molto bene ai quotati pugliesi. L'amichevole si è disputata a Cascia. Per la formazione civitonica allenata da Marco Schenardi sono andati a segno Ingretolli e Polizzi. Per i gravinesi i gol sono stati di Agodirin e di Potenza su rigore. Il primo tempo è terminato 1-1.



Il Monterosi invece prende la direzione di Rocca Porena. Domani mattina ore 9 la carovana biancorossa partirà alla volta di Cascia (PG) per la seconda fase della preparazione precampionato. Una sessione di nove giorni che si concluderà domenica 12 agosto quando il Monterosi Fc parteciperà al Triangolare Cuore d’Italia ad Amatrice con Trastevere e la Flaminia. Ventitrè i convocati agli ordini del tecnico Marco Mariotti il quale alternerà doppie sedute ad allenamenti giornalieri per aumentare condizione ed intesa della squadra. All’interno di questo periodo ci saranno anche un paio di amichevoli.

I CONVOCATI PER IL RITIRO DI ROCCA PORENA (3-12 agosto)

PORTIERI: Frasca, Chingari (’99), Rocchi (’01);

DIFENSORI: Rasi (’99), Francescangeli (’00), Matrone (’98), Gasperini, Messina, Giannetti;

CENTROCAMPISTI: Falasca, Pezzuto (’00), Manoni, Mastrantonio (’99), Pisanu, Palombi (’98), Yaya (’00), Gerevini;

ATTACCANTI: Gagliardi, Abreu (’98), Napolitano (’01), Nohman, Piro, Alonzi, Sabatini (’99);

