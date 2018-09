Flaminia, attesa per l'esordio contro la Torres. Contro il Latina alle 20.30

di Ugo Baldi

Cresce l’attesa a Civita Castellana per l’esordio in casa della Flaminia calcio edizione 2018-2019. A tenere a battesimo i rossoblù davanti al loro pubblico domenica pomeriggio (calcio d’inizio ore 15) saranno i sardi della Torres di Sassari. Il Madami dovrebbe presentare un buon colpo d’occhio. Mobilita la tifoseria organizzata che è tornata a farsi sentire dopo anni di silenzio: «Stiamo preparando una bella accoglienza alla nostra squadra – ha detto Francesco Paolelli responsale del gruppo Apache – lo meritano loro e la società, che ha fatto investimenti importanti anche nel settore giovanile per riportare il calcio di nuovo a grandi livelli».

Per quanto riguarda la squadra che dovrà affrontare i sardi, il tecnico Marco Schenardi dovrà trovare i sostituti dei difensori Fapperdue (squalificato per due giornate) e Gnignera (una), a cui con molta probabilità si aggiungerà anche l’assenza del giovane attaccante Berni. E’ stata anche annunciato dalla società che la gara in trasferta in programma mercoledi prossimo contro il Latina Calcio 1932 fissata per le ore 15, si giocherà in notturna con inizio alle 20,30.

