Flaminia Civita Castellana, Cassino e Aprilia avanti tutta in coppa Italia

di Paolo Baldi

Tre formazioni laziali hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D.

L'Aprilia ha superato il casa il Lanusei con due reti di Titone, il Cassino ha vinto 1 a 0 contro la Vastese con un gol di Prisco. Più complicata la gara tra Vis Artena e Flaminia Civita Castellana che si è conclusa ai rigori sul campo di Colleferro. Hanno vinto i civitonici per 6-5, dopo che i novanta regolamentari erano terminati 0-0.

La prima serie è finita 3-3. Si è andati ad oltranza e per la Flaminia sono andati a segno, Modesti, Berni e Mignone. L'Artena che esordiva davanti al suo pubblico, ha sbagliato il rigore decisivo con Cristini. In precedenza erano andati in gol per i rossoverdi, Origlia e Viola. Nei sedicesimi si confronteranno Aprilia e Flaminia Castellana.





