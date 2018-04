Flaminia: dimezzata la multa, ridotta a due turni la squalifica di Moracci

di Ugo Baldi

Riconosciute le ragioni della Flaminia Civita Castellana. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale a cui si era rivolta la società rossoblù per contestare l’ammenda di 800 euro per frasi offensive contro un guardialinee e anche contro la squalifica di tre giornate al difensore Moracci dopo la gara in casa contro il san Teodoro. Le tesi difensive della società civitonica sostenute dal diggi Massimo Petroni sono state accolte. L’ammenda di € 800,00 inflitta dal Giudice Sportivo è stata ridotta a 400 euro e la squalifica del giocatore Moracci è stata ridotta a due giornate. Soddisfazione è stata espressa dalla società civitonica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA