Flaminia,Flavio è il primo acquisto. Coni: «Ci dà una grande affidabilità»

di Paolo Baldi

Mattia Flavio è il primo acquisto della Flaminia Calcio Civita Castellana edizione 2018-2019. L’accordo tra il giocatore di origini umbre è la società di via Minio rappresentata dal presidente Francesco Bravini è stato raggiunto venerdi pomeriggio. Poi la presentazione allo staff dirigenziale e le foto di rito come vuole la tradizione. Il centrocampista, che può essere utilizzato anche come jolly, che nella prossima stagione vestirà la casacca rossoblù, classe 91, ha giocato in serie C con il Pergocrema e vanta una lunga esperienza in serie D con le maglie dello Sporting Terni, Bastia, Gavorrano, Poggibonsi e Sambenedettese. Nelle ultime due stagioni ha giocato con il Sansepolcro.



«Ho scelto la Flaminia – sono state le sue prime parole – poiché c’è un progetto serio, costruito su basi concrete, la società è ben strutturata e organizzata, il presidente Bravini e il diesse Coni sono persone di calcio e pertanto sono una garanzia e trasmettono fiducia. Conosco molto bene il tecnico Schenardi, siamo stati insieme per quattro stagioni e c’è una stima reciproca. Insomma ci sono tutti i presupposti per disputare una bella stagione a Civita Castellana».

Il diesse Gigi Coni che ha condotto la trattiva era molto soddisfatto: «Dopo le conferme di Lazzarini e Carta – ha fatto notare - questo è il primo importante tassello del nostro nuovo scacchiere. Mattia è un giocatore in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo e di grande affidabilità. Siamo certi di aver fatto la scelta giusta». Il presidente Bravini, il diggi Petroni e il diesse Coni sono stati ieri in Umbria per scegliere la sede del ritiro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA