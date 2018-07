Flaminia, scattata la preparazione: domenica test contro Artena e Nepi

Primo giorno di lavoro per la Flaminia Calcio Civita Castellana. La squadra si è radunata nel pomeriggio al campo Casciani - Baccanari, per iniziare il ritiro pre-campionato che, porterà la formazione civitonica a disputare l’undecimo campionato di serie D consecutivo.

23 i giocatori a disposizione del tecnico Marco Schenardi del suo staff, che hanno partecipato, dopo le foto di rito e i saluti, al primo allenamento stagionale. A fare gli onori di casa era presente tutto staff dirigenziale guidato dal presidente Francesco Bravini, che ha portato il saluto della società.

« Ho augurato buon lavoro ai calciatori e allo staff – ha detto il numero uno del calcio civitonico - : ho notato che ragazzi sono motivati e hanno voglia di far bene e questo è un ottimo segnale per partire con il piede giusto. Come società abbiamo fatto molto per allestire una buona rosa e non mettiamo fretta a nessuno. Le decisioni le lasciamo al campo. Ho notato con piacere che intorno a noi c’è grande entusiasmo ». Riflettori puntati sulla cinquina di giocatori locali, composta dal centrocampista Francesco Lazzarini (120 presenze), Federico Massaini (98), Luca Giuliani (99), Matteo Giovannetti (01) e Leonardo Berni (99).

Il tecnico Marco Schenardi prima del “ fischio d’inizio” ha parlato brevemente con i giocatori.« C’è in tutti la voglia di far bene – ha sottolineato – certo l’inizio è duro, ma se vogliamo ottenere dei risultati occorre fare dei sacrifici soprattutto all’’inizio”. Oggi e domani sono previste due doppie sedute. Sabato solo la mattina e domenica ( ore 18 ) è in programma il primo test della stagione contro l’Artena sul campo di Nepi.

